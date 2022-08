Giù la tassa di occupazione del suolo pubblico, via libera alla riduzione

Confcommercio: "Ci hanno dato ascolto"

Via libera dalla Giunta comunale, per gli anni 2022 e 2023, alla riduzione del 65% della tariffa di occupazione temporanea di suolo pubblico – per le imprese di pubblico esercizio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – riferita alle aree esterne delle attività occupate con tavoli, seggiole, fioriere, ombrelloni.

Le regole per accedere al beneficio

La riduzione si applica a condizione che la durata delle occupazioni temporanee sia non inferiore a 60 giorni; non è inoltre cumulabile con le riduzioni orarie già previste dal Regolamento comunale per le occupazioni di durata inferiore a 7 ore.