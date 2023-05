Giro d'Italia: Umbria in festa per il passaggio della Carovana rosa | FOTO - Tuttoggi.info

Grande pubblico a Terni e lungo tutto il percorso

Umbria di nuovo in vetrina per il passaggio dell’ottava tappa del Giro d’Italia, giunto alla 106° edizione. Giornata anche particolare che è stato anche un compleanno per il Giro, considerando che l’inizio della corsa c’è stato proprio il 13 maggio 1909, in una prima tappa Milano – Bologna.

Tappa che ha attraversato praticamente tutta la Flaminia, partendo da Terni e proseguendo per la Somma fino a Spoleto, Foligno (nella viabilità interna passando per Sant’Eraclio) fino al traguardo volante di fronte alla Caserma Gonzaga per poi salire verso Nocera Umbra, Gualdo Tadino e tutta la fascia appenninica.

Tempo velato ma clemente, nonostante la pioggia incessante dei giorni scorsi. Qualche goccia alla partenza di Terni, dove migliaia di persone hanno accolto i partecipanti. Coreografie particolarissime e interessanti lungo tutto il percorso. A Nocera Umbra, a salutare la Carovana Rosa c’era anche Aaron, il cantante di Amici uscito da poco dalla trasmissione.

Tra le note di colore, il saluto affacciato al terrazzo del Comune, del sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi.