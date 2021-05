Giro d'Italia, gli studenti di alcune frazioni di Spoleto escono prima - Tuttoggi

Uscita da scuola anticipata per gli studenti che abitano a Strettura, Casigliano, Montebibico, Pompagnano e Valle San Martino e per quelli di San Giacomo

Con il passaggio della decima tappa del 104° Giro d’Italia L’Aquila – Foligno, preceduta di circa due ore dalla tappa del GIRO E (Rieti-Foligno) destinato alle biciclette a pedalata assistita, oltre alle variazioni alla viabilità lungo la Strada Statale 3 Flaminia (dal bivio Montefranco – Arrone all’innesto della 4 corsie) e la SR 3 (Flaminia vecchia) che saranno interdette al traffico veicolare dalle ore 13.30 alle ore 16.30-17, sono state previste le uscite anticipate in alcune scuole del territorio per alcuni studenti.

A riguardo per gli alunni che devono rientrare presso le frazioni di Strettura, Casigliano, Montebibico, Pompagnano e Valle San Martino, l’uscita da scuola verrà anticipata alle ore 12 (sarà garantito il servizio di scuolabus per il trasporto degli alunni e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado verso le cinque frazioni).

Per le scuole maggiormente interessate dalla percorrenza della corsa, ossia la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado di San Giacomo è stata disposta la sospensione delle attività didattiche alle ore 13.00 (sarà quindi necessario anticipare la mobilità dei mezzi, pubblici e privati, adibiti al trasporto dei ragazzi che transiteranno la SS3 Flaminia).

Per lunedì 17 maggio verrà comunque garantito il trasporto per le normali destinazioni.

Si ricorda inoltre che dalle ore 13.30 alle ore 17.00 (comunque fino al completo passaggio dell’evento sportivo), sarà vietato il transito sia lungo la SS 3 Flaminia, dal bivio per Arrone-Montefranco, fino all’innesto con la 4 corsie in direzione Foligno, sia sulla SR 3, dal bivio per Eggi a Campello sul Clitunno – Foligno.

Da Spoleto sarà possibile raggiungere Foligno-Perugia percorrendo la SS Tre Valli, fino allo svincolo per le predette località, mentre Terni e Roma potranno essere raggiunte percorrendo la SR per Acquasparta.