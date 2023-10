Giro d’Italia, organizzatori Rcs “Spoleto fantastica” - Tuttoggi.info

Giro d’Italia, Rcs “Spoleto fantastica”. Il ruolo della Regione. Villaggio in Vle stazione, da Pza Garibaldi, Cso Mazzini alla Valnerina

E’ andato bene il primo sopralluogo dell’organizzazione del 107mo Giro d’italia, giunta ieri a Spoleto accolta dall’assessore regionale Paola Agabiti e dal sindaco Andrea Sisti con l’assessore al turismo Giovanni Angelini Paroli (assente quello allo sport Lisci). Un momento importante per questo evento che torna nella città del Festival dopo 16 anni, anche se è ancora nella mente dei cittadini il passaggio in centro storico, con volata finale a Foligno, del tour nella primavera del 2016 voluto dal compianto sindaco Fabrizio Cardarelli con il consigliere delegato Roberto Settimi.

Entusiasti gli organizzatori della Rcs che, a fine giornata, hanno giudicato positivamente il sopralluogo durante il quale sono stati affrontati vari problemi logistici.

E’ proprio il referente Rcs per l’Umbria, Federico Manni, a raccontare a Tuttoggi come si svolgerà la 24 ore che vedrà protagonista Spoleto. “La visita di questa mattina è andata molto bene, la Città è ideale per un appuntamento come questo e, parlando con commercianti e cittadini, è emerso chiaramente come anche la cittadinanza attendesse un ritorno del Giro dopo 16 anni. Appuntamento fortemente voluto dalla assessora regionale Agabiti e che il sindaco ha accettato ben volentieri mettendosi a disposizione per la migliore riuscita possibile”.

Un momento del passaggio del Giro d’Italia 2016

Una decisione, quella della Regione, di non poco conto per tutta la Valle umbra sud se si pensa che la tappa avverrà l’11 maggio prossimo, di sabato (dalle 12 circa), con un ritorno quindi enorme sia in fatto di presenze lungo il tracciato ma ancor più di ascolti tv e social.

Primo disco verde sulla tappa: “il Villaggio degli sponsor, aperto dalle 9 della mattina, sarà posizionato lungo viale della stazione” dicono a Tuttoggi “in piazza Garibaldi il podio per la firma, l’area hospitality e la partenza che attraverserà il centro storico, corso Mazzini, viale Matteotti per girare, giunti all’incrocio con Monteluco, a sinistra, galleria del Colle Sant’Elia, e via verso Forca di Cerro per la successiva discesa in Valnerina”.

Per l’organizzazione del Giro d’Italia uno sforzo notevole atteso che la carovana, il giorno prima (10 maggio) sarà impegnata nella tappa Foligno-Perugia: a metà pomeriggio infatti è fissato il trasferimento a Spoleto e il montaggio degli stand.

Per questo già ieri pomeriggio si è tenuta una riunione a Palazzo Mauri alla presenza delle forze dell’ordine (la dirigente del Commissariato Fuga Paglialunga e il Vice comandante della Polizia locale Gioacchini) e delle associazioni sportive con cui il Comune confida di creare un Comitato organizzatore a supporto della kermesse (anche se in pochi hanno risposto all’appello dell’assessore Paroli, tra questi Confcom con Parmegiani, la Mtb di Luca Ministrini, La Fenice di Roberto Settimi e il circolo tennis).

Di più: l’organizzazione ha chiesto al Municipio di indicare 2 o 3 luoghi di particolare interesse per delle ‘pillole’ da trasmettere durante la diretta.

Una mattinata che è servita anche a stemperare le polemiche in consiglio comunale sul mancato riconoscimento della giunta al ruolo avuto da Palazzo Donini, anche se l’incontro in piazza Garibaldi ha registrato il sindaco un pò impacciato davanti alla assessora regionale.

Di seguito la nota stampa trasmessa ieri dal municipio: “Sarà via Anfiteatro, in prossimità di piazza Garibaldi, il punto di partenza dell’ottava tappa del 107° Giro d’Italia, da Spoleto a Prati di Trivio.

Si sono svolti i sopralluoghi per individuare tutte le aree che saranno interessate dalla presenza della carovana rosa in città. Il gruppo di lavoro del Comune di Spoleto e il team di RCS responsabile dell’organizzazione del Giro, alla presenza del sindaco Andrea Sisti e dell’assessore Giovanni Angelini Paroli, hanno effettuato tutte le verifiche per l’accoglienza. La sfilata cittadina attraverserà invece tutto il centro storico della città, per quella che sarà una vera e propria passeggiata ciclistica per tutti i team prima del km zero dove, indicativamente verso Forza di Cerro, verrà fatto partire il cronometro per la registrazione dei tempi di percorrenza dei 153 km della tappa che arriverà in Abruzzo. Da via Anfiteatro i ciclisti del Giro d’Italia percorreranno via Cecili, corso Mazzini, piazza della Libertà e viale Matteotti, per poi uscire sulla SS Flaminia all’altezza dello svincolo sud e dirigersi poi, verso l’ingresso nord in direzione Forca di Cerro sulla SS 395”.

