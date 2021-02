Giro d’Italia nella Perugia dove in bici si va a 5 km/h

Undicesima tappa da Perugia a Montalcino, con giornata di riposo nel capoluogo umbro | "Almeno asfaltano le strade..."

Chissà se lo sanno, i ciclisti che il 19 maggio si sfideranno nella tappa da Perugia a Montalcino per la Maglia rosa, che da queste parti, “colleghi” certo meno potenti e ambiziosi di loro, sono comunque costretti a non superare in bici i 5 km/h…

E chissà cosa avranno pensato i perugini amanti delle due ruote a pedale, alla presentazione del Giro d’Italia 2021, all’annuncio dell’11esima tappa, che prenderà il via proprio dalla città del Grifo. Saranno 163 km di agonismo, costeggiando il Trasimeno fino alle colline toscane, su strade (si spera) fresche di bitumatura.

Perché il Giro d’Italia piace anche a chi non segue il ciclismo proprio per questo: essere nella corsa a tappe significa ritrovarsi strade finalmente asfaltate. E allora, magari, spariranno le buche anche nella via di chi sta aspettando l’asfalto dai tempi di Boccali. E infatti “almeno asfaltano le strade…” è il commento che sui social è andato per la maggiore all’annuncio della tappa perugina.

Anche perché il giorno prima della partenza i ciclisti si riposeranno un’intera giornata a Perugia, con il quartier generale posizionato ai ‘Giardini Carducci” e lo stazionamento in varie strutture ricettive della città. Nella speranza che, per allenarsi o per diletto, non imbocchino una delle strade provinciali dove vige il limite dei 5 km/h.