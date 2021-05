Giro d’Italia, chiusi anche gli svincoli sul Raccordo

Viabilità rivoluzionata nella giornata di mercoledì 19 maggio | Ecco i divieti predisposti da Anas e dal Comune di Perugia

Mercoledì 19 maggio, in occasione della partenza della tappa del Giro d’Italia da Perugia, non sarà rivoluzionata soltanto la viabilità interna. Le limitazioni riguarderanno infatti anche il Raccordo Perugia-Bettolle dove si rende necessaria la chiusura degli svincoli ‘Prepo’ (in uscita), ‘Ferro di Cavallo’ (in uscita), ‘Olmo’ (rampa Ovest), ‘Mantignana’ (in direzione SS75 bis-Bacanella, resta aperto lo svincolo sulla statale 728), ‘Corciano’ (in uscita) e ‘Magione’ (in uscita). Resteranno aperti in vece gli svincoli ‘Piscille’, ‘San Faustino’, ‘Madonna Alta’.

Le chiusure saranno attuate con indicazioni sul posto per il tempo strettamente necessario, in coordinamento con le Forze dell’Ordine.

Il traffico a Perugia

A Perugia, dove alcune scuole resteranno chiuse quel giorno, saranno istituiti i seguenti divieti di transito e sosta: