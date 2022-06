Dai giovedì sera alla Notte Fucsia, "Estate in città" torna con oltre 90 eventi in 3 mesi - Tuttoggi

Musica live, intrattenimento, spettacoli, teatro, danza, cinema, eventi culturali, rievocazioni storiche, animazione per i bambini e shopping faranno parte di un’offerta nel segno della valorizzazione di spazi pubblici, palazzi, parchi e strutture del territorio. “Per la prima volta – hanno annunciato gli amministratori – saranno coinvolti tutto il centro storico, le aree verdi e anche le frazioni di Cerbara, Trestina, Promano e Cornetto per abbracciare idealmente tutta la città”.

Come è stato spiegato in conferenza stampa, alla quale ha preso parte anche il presidente del Consorzio Pro Centro Cristian Braganti, gli eventi di “Estate in Città” avranno la massima diffusione attraverso tutti i canali di comunicazione: l’intero cartellone sarà visualizzabile online in un click grazie a un QR code stampato sui totem e sul materiale promozionale, sarà consultabile sull’homepage del portale Città di Castello Turismo, sui canali social istituzionali del Comune, sul gruppo social dell’Ufficio Cultura e nelle strutture ricettive altotiberine, alle quali sarà inviato il materiale promozionale con tutte le informazioni su iniziative e orari.

Braganti ha confermato l’appuntamento con “Dj shopping”, che il 16 giugno, a partire dalle ore 21, segnerà la prima data dell’apertura notturna dei negozi del giovedì sera, e “Sposiamoci in centro”, da venerdì 2 a domenica 4 settembre, anticipando alcune novità del cartellone 2022 come la “Notte Fucsia” di sabato 9 luglio in omaggio alla donna, la parata Walt Disney di giovedì 4 agosto alle ore 21 e la “Cena sotto le stelle” per San Lorenzo, in programma giovedì 11 agosto alle ore 20 lungo corso Vittorio Emanuele.

L’intento, come detto sarà di valorizzare anche i luoghi della cultura cittadini, dalla biblioteca Carducci, che ospiterà letture, alla Pinacoteca comunale, dove verranno proposte attività serali, musica e mercoledì 29 giugno alle ore 17.30 verrà festeggiato il compleanno dei 110 anni dall’inaugurazione del museo; dalla Rotonda Medievale, che ospiterà performance di danza, al chiostro di Santa Cecilia per teatro e cinema all’aperto con Cdcinema; da piazza Matteotti, piazza Gabriotti, dove si svolgerà il festival “Scorribande”, a piazza Gioberti e piazza delle Tabacchine, fino a piazza del Marchese Paolo, alle sale di Palazzo del Podestà, dove saranno allestite mostre fotografiche, e ai parchi comunali.

L’assessore Botteghi ha infine rimarcato con soddisfazione come siano stati “accolti tutti i progetti culturali presentati attraverso i bandi per le manifestazioni di interesse pubblicati dal Comune, con il relativo riconoscimento ai proponenti di contributi economici“.