Giornate FAI di Autunno, ecco il programma di Foligno

share

Anche a Foligno il 12 e 13 ottobre, in occasione delle giornate Fai (Fondo ambiente italiano) d’autunno sarà possibile visitare alcuni luoghi. In particolare l’abbazia di Sassovivo – un Millennio di Storia, Arte e Natura, a Sassovivo – sabato 12 ottobre dalle 15 alle 18 e domenica 13 ottobre dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.

Inoltre sarà aperta la chiesa di San Paolo Apostolo – la Geometria di Dio, in via del Roccolo – sabato 12 ottobre dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 e domenica 13 ottobre, dalle 15 alle 18.

Si potrà fare anche un suggestivo viaggio nel mondo delle Locomotive Storiche in via Santa Maria in Campis dove saranno allestiti dei plastici con treni storici in miniatura (dalle 15 alle 18 di sabato 12 ottobre e dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30 di domenica 13 ottobre).

Foto repertorio

share

Stampa