Giornate Dantesche, Cristicchi in concerto e cena a tema - Tuttoggi

Va verso la conclusione il programma delle ‘Giornate Dantesche’ con una serie di appuntamenti di rilievo. Mercoledì 22 settembre, alle 21, a Palazzo Candiotti, “Peccati di gola”, una cena a tema dantesco, a cura dello chef Shady, con una carrellata di piatti ispirati alle tre cantiche. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con “I Primi d’Italia” e e l’Istituto Alberghiero di Spoleto. Per informazioni e prenotazioni è possibile recarsi all’Infopoint in piazza della Repubblica o inviare una mail all’indirizzo segreteria@eptaeventi.it tel: 3924031466. La cena sarà accompagnata dalla musica dell’ensemble Orientis partibus, e dalla lettura di brani del Paradiso di Dante da parte dell’attore Francesco Castiglione. Il green pass è obbligatorio

Giovedì 23 e venerdì 24 settembre si tiene “A spasso con Dante” un’iniziativa con gli studenti dell’I.T.E. “F. Scarpellini” che condurranno i visitatori alla scoperta dei luoghi idealmente legati a Dante presentando alcune opere riconducibili, per contenuti e stile, alla spiritualità dell’autore della Divina Commedia.

Le partenze dei gruppi sono previsti alle 9,45, 10,30, 11,15. Il punto di ritrovo per l’itinerario è il palazzo comunale, in piazza della Repubblica, nei pressi dello Sportello unico integrato (ex sportello del cittadino). Per informazioni e prenotazioni: 338 9031252. Il green pass è obbligatorio per l’ingresso al Museo della stampa, previsto nel percorso.

Grande evento conclusivo è il concerto di Simone Cristicchi “La forma universal di questo nodo”, per chitarra e voce. L’artista sarà all’Auditorium San Domenico domenica 26 settembre alle 21, con un evento pensato appositamente per Foligno e basato sul Paradiso di Dante. L’ingresso è libero con green pass obbligatorio, prenotazione obbligatoria su mycity.