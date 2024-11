Giornata Nazionale degli Alberi 21 novembre 2024 - Tuttoggi.info

Il Circolo Pieve di Campo organizza – per la Giornata Nazionale degli Alberi, in programma per oggi 21 novembre 2024 – la messa a dimora di alcuni alberi e l’inaugurazione della targa posta nei pressi della ficaia. Durante la giornata ci saranno letture per grandi e piccini. A seguire bruschetta offerta dal circolo. Sarà possibile acquistare alberi di un anno con una piccola offerta. Gli alberi sono stati presi, insieme ad altre associazioni, dal Vivaio del Corpo Forestale di Stato “Alto Tevere“ di Pieve Santo Stefano, il quale Corpo Forestale da anni si occupa con cura e amore della biodiversità e il rimboschimento nei territori della zona. Vi aspettiamo numerosi

