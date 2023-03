Giornata mondiale dell’acqua, con Vus in visita a due sorgenti

Giornata mondiale dell'acqua, a Foligno tra il 21 e il 23 marzo visita degli studenti a due fonti e lezione esperienziale

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, la Valle umbra servizi “apre le porte” a due sorgenti. L’appuntamento è in prossimità del 22 marzo, giornata appunto in cui si celebra l’acqua, richiamando l’attenzione pubblica sull’importanza dell’oro blu e la sua gestione sostenibile.

La Vus, dunque, aderisce alle celebrazioni della Giornata mondiale dell’acqua 2023 con alcune iniziative che desiderano sensibilizzare la fascia più giovane della popolazione sul valore dell’accesso all’acqua pulita e sicura e sul suo uso consapevole, in linea con l’impegno che la società sta mettendo in campo per garantire una gestione efficiente e responsabile del servizio idrico integrato.