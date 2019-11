Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, tutte le iniziative organizzate dal Comune di Spoleto

Il Comune di Spoleto, in occasione delle iniziative programmate per la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, ha organizzato due laboratori per permettere ai genitori e ai loro bambini di vivere insieme un’esperienza creativa nella sede dell’Asilo Nido “IL GIROTONDO” in Via Martiri Della Resistenza (Martedì 3 Dicembre alle ore 17.00) e all’Asilo Nido “IL BRUCO” in Via Olimpia a San Giacomo (mercoledì 4 dicembre sempre alle 17.00)

Nel programma è inserita inoltre la proiezione del film CAFARNAO di Nadine Labaki, per riflettere, grazie alla storia di Zain, il piccolo protagonista, sui bisogni dell’infanzia nella realtà contemporanea.

L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre 2019 ore 18.00 al Cinema Sala Pegasus con ingresso gratuito. È previsto uno spazio di animazione per bambini.

