Giornata Europea Giustizia, incontro dibattito a Perugia su “Uffici Giudiziari e benessere organizzativo”

In occasione della Giornata Europea della Giustizia Civile, la Corte d’Appello e la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Perugia, insieme ai Tribunali del Distretto, Associazione Nazionale Magistrati, Scuola Superiore della Magistratura ed Ordine degli Avvocati di Perugia, organizzano per il prossimo 22 novembre 2018, ore 15.30, presso la sede della Provincia di Perugia – Sala consiliare, un incontro dibattito sul tema “Uffici Giudiziari e benessere organizzativo”.

A poco più di un anno dalla grave aggressione subìta da due magistrati nello svolgimento delle proprie funzioni presso gli Uffici del Tribunale di Perugia, l’incontro vuole essere un’occasione di riflessione ed approfondimento, non solo sull’importanza dei luoghi di lavoro, e quindi anche degli uffici giudiziari, per benessere ed efficienza di personale della giustizia ed utenti, ma anche per capire quali possano essere i progetti di chi amministra, per gli uffici giudiziari del futuro.

Ad intervenire, saranno non solo tutti i vertici giudiziari del Distretto, ma anche i Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Perugia, Terni e Spoleto, nonché il Sindaco di Perugia Andrea Romizi (chiamato, unitamente all’Ing. Franco Becchetti, ad illustrare il progetto della c.d. Cittadella Giudiziaria per Perugia), il Consigliere C.S.M. Giovanni Zaccaro – che potrà riportare anche la difficilissima situazione vissuta in quest’ultimo periodo dagli uffici giudiziari di Bari – ed il Presidente A.N.M. Francesco Minisci.

A coordinare i lavori, il giornalista Roberto Vicaretti.

