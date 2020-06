Giorgia Meloni posta su Instagram i funghi di Pietralunga - Tuttoggi

“Buongiorno! Grazie a Giuliano e Gianluca di Pietralunga (provincia di Perugia) per questi prodotti genuini della nostra terra”.

Queste le parole, con tanto di foto inequivocabile, postate stamattina su Instagram da Giorgia Meloni, e riferite a Giuliano Martinelli e Gianluca Ortali, rispettivamente fondatore di Giuliano Tartufi e titolare del negozio ufficiale nel borgo altotiberino.

Il post di Giorgia Meloni

La leader di Fratelli d’Italia, in questi giorni, si è infatti concessa una vacanza mordi e fuggi a Pietralunga, ricevendo in dono dai due “maghi del tartufo” un cesto staricco di funghi, finiti oggi sui social dell’ex Ministro.

Uno “spot” sicuramente prestigioso, dopo quello recente di Jovanotti, che conferma Pietralunga un Comune ormai noto a livello nazionale per i prodotti della terra (sebbene fuori stagione).

L’invito

Giorgia Meloni, che giorni fa era stata avvistata pure a Città di Castello, ha dunque dimostrato di apprezzare l’Altotevere non solo dal punto di vista turistico ma anche da quello enogastronomico. Per questo Martinelli, oltre a ringraziare a sua volta la deputata, le ha direttamente rivolto un invito: “Ti aspettiamo in ottobre per la Mostra del tartufo e della patata bianca, sarai nostra graditissima ospite“.