Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini sono una coppia: la conferma della giornalista | Video - Tuttoggi.info

La conferma della giornalista cresciuta professionalmente in Umbria ospite di una trasmissione tv | Video

Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini sono una coppia: dopo mesi di indiscrezioni, è la stessa giornalista, originaria di Fabriano ma che in Umbria ha studiato lettere all’Università di Perugia e che ha iniziato a lavorare come giornalista al Giornale dell’Umbria, prima di frequentare la Scuola Rai di Ponte Felcino, a confermare la love story.

Riserbo assoluto da un anno, nessuna foto assieme. Poi, nella notte di sabato, nell'indifferenza generale, Giorgia Cardinaletti parla per la prima volta, per pochi secondi, della sua relazione con Cesare Cremonini.



E i gossippari muti! pic.twitter.com/XQU5cNICu0 March 11, 2024

Prima lui a dicembre, poi lei a marzo: si scopre così che Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini sono una coppia, dopo che i tamburi del gossip rullano dall’estate 2023. La conferma, dopo l’ammissione di lui, arriva anche da lei nel corso del programma di Riccardo Rossi, I vinili di…, in cui la giornalista ha parlato dei suoi primi dischi e della sua musica preferita.

Tra i dischi citati A Night at the Opera dei Queen e il brano Love Of My Life, e Cardinaletti ha raccontato un un viaggio a Londra proprio per vedere una mostra dedicata ai cimeli di Freddy Mercury. Come da video pubblicato su Twitter, Rossi chiede “Ma tu perché eri a Londra? Io lo so…” “Ero a Londra con Cesare – risponde lei – che è un grande amante dei Queen”. “Ma Cesare, Cesare chi?” chiede il conduttore, e lei risponde: “Cesare, Cesare Cremonini”. “Ma tuo padre questa cosa la sa?”, conclude lui “La sa, la sa”, ribatte lei.

L’incontro galeotto tra il cantante e la giornalista del Tg1 sarebbe avvenuto a settembre 2023: Cardinaletti aveva ospitato in studio Cremonini per lanciare Stella di mare, il singolo cantato con Lucio Dalla. Il cantante l’aveva poi invitata al suo concerto a novembre e ad aprile all’Università Cattolica per l’evento I ragazzi del futuro con protagonista Cremonini c’era anche la Cardinaletti. Ora la conferma ‘ufficiale’: e allora, tanti auguri!