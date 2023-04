Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti stanno insieme? Chi: "Amicizia più che affettuosa" - Tuttoggi.info

È Chi però a confermare l’indiscrezione: “La musica d’autore italiana va a braccetto con il giornalismo politico: come anticipato due settimane fa da ‘Chi’ il cantante Cesare Cremonini ha stretto un’amicizia più che affettuosa con una giornalista di punta della Rai. Ora è in grado di rivelare il nome della nuova fiamma del popolare cantautore. Si tratta di Giorgia Cardinaletti”, si legge nell’articolo che uscirà domani in edicola e che è stato rilanciato dal giornalista Giuseppe Candela su Twitter.

L’incontro galeotto tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sarebbe avvenuto a settembre: la giornalista del TG1 aveva ospitato in studio il cantautore per lanciare Stella di mare, il singolo cantato con Lucio Dalla. Il cantante l’aveva poi invitata al suo concerto a novembre e ad aprile all’Università Cattolica per l’evento I ragazzi del futuro con protagonista Cremonini c’era proprio la Cardinaletti. (Foto in evidenza Cesare Cremonini/Facebook)