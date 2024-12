Milan, due infortuni in due minuti: prima si fa male Loftus-Cheek, poi Morata - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Doppia tegola per il Milan. Durante il primo tempo della sfida di Champions League contro la Stella Rossa, Paulo Fonseca è stato costretto a effettuare due cambi nel giro di due minuti. Prima è stato Ruben Loftus-Cheek ad accasciarsi a terra al 28' per un problema muscolare. Il centrocampista inglese sostituiva sulla trequarti rossonera Christian Pulisic, anche lui infortunatosi contro l'Atalanta, ed è stato quindi rimpiazzato da Samuel Chukwueze.

Due minuti dopo però, ecco un altro infortunio. Alvaro Morata, reduce da due gol consecutivi, ha avuto la peggio in uno scontro di gioco e ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Tammy Abraham. Entrambi i giocatori saranno sottoposti agli esami strumentali nelle prossime ore, ma sono da considerare in dubbio per la prossima partita di Serie A contro il Genoa, in programma domenica 15 dicembre a San Siro.