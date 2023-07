Giochi senza Frontiere rioni e pro loco, vince la Mattonata (e la solidarietà) - Tuttoggi.info

Sul podio Madonna del Latte e le pro loco di Santa Lucia e Titta (terze a pari merito), il ricavato delle offerte libere sarà devoluto all’associazione 'In & Aut - Tiferno Autismo' e alla comunità terremotata di Pierantonio

Il rione Mattonata ha vinto la seconda edizione dei Giochi senza Frontiere dei rioni e pro loco, al culmine di un sabato memorabile vissuto allo stadio comunale Corrado Bernicchi, tra divertimento, sana competizione e allegria, con 225 atleti di tutto il territorio di Città di Castello che si sono sfidati fino a notte fonda davanti ai circa 1.000 spettatori nell’arco delle oltre 7 ore di svolgimento della manifestazione.

“Un meraviglioso spettacolo dei tifernati, che si sono messi in gioco con spirito agonistico e unità di intenti”, commentano gli assessori allo Sport Riccardo Carletti e alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, sottolineando “la soddisfazione per una manifestazione che ha saputo coinvolgere tutto il territorio e raggiungere importanti obiettivi di beneficenza che si prefiggevano gli organizzatori. Ringraziamo Fabrizio Fontanelli e Angelica Mariotti, in primis, per la voglia di valorizzare e unire le tante risorse dei tifernati, che hanno profuso in un grande lavoro organizzativo, insieme al team dell’associazione ‘Gli Amici di Feffo A.p.s.’, tutte le società rionali e pro loco che hanno partecipato ai giochi in rappresentanza della quasi totalità del territorio comunale e le associazioni di volontariato AIPD e ‘In & Aut – Tiferno Autismo’”.

Con la collaborazione dei componenti dell’Associazione Italiana Persone Down, che hanno accompagnato le 15 squadre in campo guidati dalla referente locale Tiziana Pescari e hanno partecipato ai diversi momenti dell’evento, dalle ore 17 è andata in scena un’autentica maratona del divertimento, tra gesti atletici e risate, imprevisti e colpi di scena, che ha davvero onorato lo spirito dei giochi senza frontiere. Dopo la sfilata delle squadre i partecipanti ai Giochi senza Frontiere si sono dati battaglia senza risparmiarsi e con grande entusiasmo in otto giochi popolari, tra cui i tuffi sui tappeti con acqua saponata, le gare di abilità di “puzzle”, la prova di forza del “tiro alla fune” e lo sfrenato duello finale del “ciambellone”.

La giuria dell’evento ha proclamato vincitrice la squadra del rione Mattonata, che con 89 punti ha preceduto di tre lunghezze i portacolori del quartiere Madonna del Latte, secondi sul podio finale davanti alle pro loco di Santa Lucia e Titta, a parimerito con 83 punti.

Oltre a divertimento e risate non è mancata la generosità di tutti i partecipanti e del pubblico presente. Attraverso le offerte libere, gli acquisti delle magliette ufficiali e le consumazioni al bar sono stati raccolti fondi che andranno a sostegno dell’attività di sensibilizzazione dell’associazione In & Aut – Tiferno Autismo, rappresentata nell’occasione dalla presidente Maria Teresa Aracri e dal vice presidente Daniele Fusco. Impossibilitati a partecipare all’ultimo momento per un imprevisto tecnico, i componenti della pro loco di Pierantonio sono stati comunque nei pensieri di tutti i partecipanti. A testimonianza di ciò gli organizzatori devolveranno parte dei proventi a supporto dei terremotati della comunità della frazione di Umbertide, con cui è già in cantiere l’idea di un’edizione speciale dei Giochi.

“Siamo davvero soddisfatti e contenti di aver fatto giocare un’intera città e di esserci divertiti insieme, in un appuntamento che è già entrato nel cuore dei tifernati e che stiamo già pensando di riproporre in modo ancora più coinvolgente e divertente il prossimo anno”, sottolineano Fontanelli e Mariotti dell’associazione Gli Amici di Feffo A.p.s., che ringraziano “l’amministrazione comunale, con il sindaco, gli assessori competenti e l’ufficio Sport, per averci messo a disposizione lo stadio Bernicchi, ma anche le società rionali e le pro loco, che, attraverso le squadre in gara e le tifoserie al seguito, hanno permesso il successo della manifestazione”.