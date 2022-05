Giochi dipinti a terra e giocomotricità, New generation Community alla "Don Milani" di Terni - Tuttoggi

Gioco e consapevolezza, nel rispetto di sé e degli altri

Un’esperienza motoria, insomma, che in uno spazio privilegiato e protetto si è rivelata magica, mescolando gioco e consapevolezza nel rispetto di sé e degli altri. L’iniziativa fa parte del progetto New Generation Community, coordinato dal Cesvol Umbria, sede di Terni. Il percorso, però, è stato portato avanti in collaborazione con il Centro Sportivo Educativo Nazionale (Csen), con le associazioni Orion e Uisp Terni.

L’impegno dell’associazione “Con I Bambini” per il contrasto alla povertà educativa minorile

A selezionare il progetto New generation community “Con I Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

La manifestazione di martedì, con performance a cura dei docenti e delle associazioni coinvolte, prevede la partecipazione del dirigente scolastico, Luigi Sinibaldi, del Cesvol, del Comune di Terni. E ancora, del Csen, delle associazioni Orion e Uisp, del rappresentante provinciale del Coni, Fabio Moscatelli, delle famiglie degli alunni della scuola.