“Giochi da tavolo in Biblioteca”: a Orvieto un evento per grandi e bambini

Gioco da Tavolo: “Una realtà immensa”

“Il Gioco da Tavolo è una realtà immensa“, spiega Ludica Orvieto. “Conosciamo tutti il classico Monopoli o il Gioco dell’Oca, ma chi verrà a trovarci in biblioteca troverà molto altro da provare.

“Il Gioco da Tavolo favorisce la socialità, l’amicizia, fa passare qualche ora in compagnia, allena la mente e permette di lasciare da parte per un po’ anche il cellulare e il virtuale. Quello del Gioco da Tavolo è un settore in grande espansione: eventi come Lucca Comics and Games o Play Modena sono solo alcuni esempi. Il gaming è una realtà che oggi viene studiata e impiegata anche nel settore educativo e lavorativo. Favorisce, infatti, l’apprendimento e una sana competizione”.