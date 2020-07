Nel giardino della Pinacoteca spunta una Ferrari gialla - Tuttoggi

Ferrari in vetrina sul giardino di Raffaello. Non è certo passato inosservato, questo pomeriggio (lunedì 7 luglio), il bolide giallo con l’inconfondibile Cavallino Rampante.

Direttamente da Maranello per una prima tappa ad Urbino e poi lungo i tornanti suggestivi e mozzafiato della Sr 257 Apecchiese, fino a Città di Castello, per scatti “memorabili” fra angoli, scorci, monumenti ed edifici. E poi ancora la quattroruote simbolo del made in Italy nel mondo è transitata attorno alle mura urbiche, prima di giungere a destinazione nel giardino della Pinacoteca comunale, ai piedi della facciata affrescata dalla decorazione a graffito eseguita da Cristofano Gherardi su disegno del Vasari.

Al seguito della Ferrari, F8 Spider, giallo sgargiante, un team del The Official Ferrari Magazine, impegnato a realizzare un servizio fotografico e video (a terra e con drone) per celebrare i 500 anni della morte di Raffaello (che a Città di Castello si celebrerà nella primavera 2021). Un ampio reportage che verrà pubblicato sulla prestigiosa rivista in migliaia di copie: occasione unica per promuovere le città e i territori dell’artista.

“Eccellenze in posa è proprio il caso di dire” hanno dichiarato il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli, nel ringraziare e dare il benvenuto alla delegazione del “cavallino” dopo la conclusione del set video-fotografico.

Grazie a questa opportunità concessa dalla Ferrari con un tour artistico-culturale sui luoghi e sulle strade di Raffaello nell’anno del cinquecentenario dalla morte, le straordinarie bellezze storiche della città rinascimentale, fra cui la Pinacoteca col suo giardino, avranno modo di essere veicolate a livello internazionale attraverso il magazine ufficiale della casa di Maranello. Il genio di Raffaello e l’estro creativo della Ferrari che tutto il mondo ci invidia per una volta insieme ad esaltare l’immagine dell’Italia con orgoglio e senso di appartenenza”,