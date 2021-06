Giannelli e Selly: vi vogliamo felici (e vincenti) a lungo a Perugia

Il palleggiatore della Nazionale italiana, nuovo acquisto dei Block Devils, accolto insieme alla fidanzata da patron Sirci e presentato ai tifosi

Ma quanto sta bene, addosso a Simone Giannelli, la maglia della Sir Safety Conad Perugia! Quella maglia che il patron Gino Sirci ha voluto fortemente fosse indossata dal palleggiatore della Nazionale italiana. E l’ha aiutato ad indossarla, materialmente, Gino Sirgi, prima della presentazione di Giannelli ai tifosi e alla città di Perugia.

Tifosi che hanno fatto sentire a Giannelli qual è la carica che i Sirmaniaci sanno dare. Con tanta voglia in più, dopo essere stati costretti per un anno e mezzo a stare fuori dai palazzetti a causa del Covid.

“Questa città si merita ragazzi come te e come Sally” ha detto Sirci, rivolgendosi al campione e alla sua fidanzata, Selly Montibeller. Coppia a cui ha augurato di vivere bene e a lungo a Perugia.

“Io sono qui e sono pronto e carico per dare tutto quello che ho in corpo” la promessa del neo acquisto dei Block Devils. Parole accolte dal boato dei Sirmaniaci che non vedono l’ora, come tutti gli appassionati della pallavolo, che inizi la nuova stagione. Con una super Sir ai nastri di partenza. Forse la squadra più forte mai allestita da Sirci.