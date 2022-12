Gianluca Guazzaroni insignito del settimo dan Fijlkam: "Una sorpresa" - Tuttoggi

Gianluca Guazzaroni: dal titolo mondiale all’oro ai World Master games di Torino

I mitici fratelli Guazzaroni hanno iniziato a far parlare di loro dai primi anni Ottanta, quando, appartenenti al Gruppo Sportivo dei Carabinieri e titolari incontrastati della nazionale, hanno interpretato il modo di combattere in maniera unica e spettacolare diventando un riferimento per gli appassionati della disciplina. Il palmares di Gianluca è davvero unico: un titolo mondiale (Cairo, 1988), due ori ai World Games (Londra, 1985 e Karsruhe 1988) e tanto altro, fino all’ultimo oro ai World Master games di Torino 2013.

Guazzaroni: “Mi sono commosso”

“Una sorpresa, quella di oggi”, ha dichiarato Gianluca Guazzaroni. “Mi sono commosso per il periodo particolare, per le tante emozioni vissute in questi ultimi mesi che hanno segnato il cammino. Sono da sempre un uomo di Federazione e legato alle istituzioni; sono certo che dall’alto l’amato Presidente Matteo Pellicone e Claudio avranno messo lo zampino per questo riconoscimento”.

Il commento di Andrea Arena, presidente regionale Fijikam



“Era da tempo che Gianluca meritava questa testimonianza”, ha aggiunto il presidente regionale Fijlkam Andrea Arena. “Gianluca ha sempre lavorato per l’Umbria, ricoprendo ruoli dirigenziali tecnici dopo un’ineguagliabile carriera da atleta. Un onore, una gioia, un piacere immenso essere riuscito a premiarlo, in qualche modo anche per quello che i Guazzaroni, marchio unico per affidabilità e qualità nel mondo delle arti marziali, hanno fatto per il karate e per la nostra Regione”.

“I complimenti – ha concluso Arena – vanno agli atleti e ai tecnici che in questo periodo

sono riusciti a preparare in maniera puntuale i ragazzi per l’esame di graduazione. Ottimo il livello

riscontrato dalla Commissione esaminatrice”.



Da segnalare, infine, il prestigioso riconoscimento di “Arbitro Benemerito” consegnato al decano Guido Politini, “per il suo costante impegno finalizzato alla promozione del movimento”.