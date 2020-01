Gian Pietro Luzi, un nocerino a "L'eredità". Il saluto e la gag con Insinna

Gian Pietro Luzi, un nocerino, sotto i riflettori di Rai1 per “L’Eredità”, il quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna. “Sono un oste, due figli Riccardo e Valeria e il nipote Giulio. Una passione per la cucina, per tutto quello che c’è di buono. Siamo un paese ricco di meraviglie e spesso non ce ne accorgiamo“, ha detto durante la presentazione.

Il gioco

Bene il riscaldamento con le capitali. Errore sull’apertura al traffico della galleria del San Gottardo e il doppio errore di un suo concorrente, Fabrizio, lo porta in sfida e nello scontro diretto Gian Pietro cede. Dopo essere arrivato quasi fino alla fine, è il ‘bagher’, il colpo della pallavolo ad essergli fatale.