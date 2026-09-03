Gestione illecita rifiuti, a San Gemini scoperto deposito abusivo di metalli, RAEE e pezzi di auto - Tuttoggi.info

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Gestione illecita rifiuti, a San Gemini scoperto deposito abusivo di metalli, RAEE e pezzi di auto

Redazione

Gestione illecita rifiuti, a San Gemini scoperto deposito abusivo di metalli, RAEE e pezzi di auto

Il responsabile della ditta avrebbe accumulato i materiali per poi recuperarli
Gio, 03/09/2026 - 12:35

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Una scoperta che ha messo in allerta i militari del Nucleo CC Forestale di Terni. 80 metri cubi di rifiuti di diversa tipologia ammassati a terra, senza alcuna organizzazione presso la sede di una società operante nel settore dei trasporti dei rifiuti in un comune del circondario.

Tra i materiali rinvenuti materiale ferroso misto, imballaggi metallici, plastica, parti di autoveicoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Parte dei rifiuti risultava inoltre sottoposta ad attività di recupero, selezione e cernita.

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