Gestione illecita rifiuti, a San Gemini scoperto deposito abusivo di metalli, RAEE e pezzi di auto - Tuttoggi.info

Una scoperta che ha messo in allerta i militari del Nucleo CC Forestale di Terni. 80 metri cubi di rifiuti di diversa tipologia ammassati a terra, senza alcuna organizzazione presso la sede di una società operante nel settore dei trasporti dei rifiuti in un comune del circondario.
Tra i materiali rinvenuti materiale ferroso misto, imballaggi metallici, plastica, parti di autoveicoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Parte dei rifiuti risultava inoltre sottoposta ad attività di recupero, selezione e cernita.