Gemellaggio Spoleto-Schwetzingen, con Progetto Erasmus tre studenti in Germania per 1 mese - Tuttoggi.info

I tre studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Sansi -Leonardi-Volta‘ partiranno lunedì 19 febbraio per Schwetzingen

Tre studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Sansi Leonardi Volta‘ partiranno lunedì 19 febbraio per Schwetzingen nell’ambito del Progetto Erasmus + per trascorrere un mese nella cittadina tedesca gemellata con Spoleto.

I tre studenti selezionati, che avranno la possibilità di effettuare un’esperienza di studio all’estero, accompagnati dal Dirigente Scolastico Mauro Pescitelli, sono stati accolti nella Sala degli Uomini Illustri a Palazzo Comunale dall’assessora al benessere e innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona, Luigina Renzi.

In collegamento video da Schwetzingen la responsabile dei gemellaggi del Comune Jana Garbrecht, che ha salutato i ragazzi invitandoli a visitare la sede comunale e ringraziandoli per aver scelto di cimentarsi in questa nuova esperienza, ha ricordato che in estate alcuni studenti tedeschi verranno nella nostra città per uno stage in aree legate al Festival di Spoleto.

“È una grande opportunità per i nostri studenti – sono state le parole dell’assessora Renzi – che potranno confrontarsi con una realtà anche scolastica diversa dalla loro. Un mese è un tempo piuttosto lungo che gli permetterà di ambientarsi, entrare in una quotidianità differente e stringere rapporti che arricchiranno sicuramente il loro bagaglio formativo su più fronti. Come docente mi sento di dire che è un momento molto importante nel processo di crescita dei ragazzi e come amministratore sono contenta di poter continuare la collaborazione con la città di Schwetzingen, confermando l’amicizia che grazie al gemellaggio ventennale si consolida e rafforza anche grazie a questi progetti”.