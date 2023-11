Gatto Hiro, aperta inchiesta per stalking e diffamazione. Querela anche verso Nino Frassica - Tuttoggi.info

Dopo la prima querela depositata dall'avvocato Gentili, aperto un fascicolo dalla Procura di Spoleto. Ed in arrivo ce n'è anche un'altra

Sulle ripercussioni provocate dalla scomparsa del gatto Hiro è stata formalmente aperta un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Spoleto. Si ipotizzano infatti al momento le ipotesi di reato di stalking e di diffamazione per la moglie di Nino Frassica, Barbara Exignotis, e per la figlia di quest’ultima. Un fascicolo che fa seguito alla querela presentata dai vicini di casa dell’attore durante la sua permanenza con la famiglia in città in occasione del primo blocco di riprese di Don Matteo 14.

La famiglia spoletina, infatti, è stata più volte additata sui social network dalla Exignotis – ma anche dal marito – di essere responsabile della sparizione del gatto Hiro. Che sarebbe entrato per sbaglio, passando dal tetto, nella casa dei vicini di casa da dove poi sarebbe stato fatto uscire, perdendosi.

I vicini, oltre a negare una qualche responsabilità nella scomparsa del micio, hanno dunque prima diffidato e poi querelato Barbara Exignotis e la figlia, allegando anche dei video in cui si vedono insulti. Ed ora formalmente è stata aperta un’inchiesta, con il sequestro anche di alcuni sassi che la moglie di Frassica avrebbe tirato alle finestre dei vicini.

Come si svilupperà dal punto di vista penale questa vicenda lo si vedrà più avanti, ma intanto anche Nino Frassica potrebbe finire nei guai: nelle prossime ore, infatti, l’avvocato Fabrizio Gentili depositerà un esposto anche nei confronti dell’attore per conto di un’altra famiglia di spoletini, quelli di piazza Campello che terrebbero sequestrato – secondo quanto la coppia accusa ormai da settimane sui social – il gatto Hiro. Anche in questo caso ci sarebbero state minacce ed insulti, con l’intervento perfino della polizia. Ma soprattutto, in seguito ai vari post sui social network di Frassica e della moglie, fuori dalla loro abitazione sarebbe un viavai continuo di persone in cerca dell’animale scomparso, convinti appunto che si troverebbe all’interno.