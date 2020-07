Gattino agonizzante sulla strada, ma nessun automobilista può soccorrerlo

Un gattino agonizzante in mezzo alla strada. E’ la triste immagine che si è presentata agli automobilisti in transito all’innesto tra la E 45 e la SS 75, all’altezza di Collestrada.

Il gattino era stato colpito da una vettura in transito mentre tentava di attraversare la strada. Gli automobilisti cercavano di evitarlo, mentre si muoveva in modo scomposto sull’asfalto.

Una scena davvero triste non solo per gli amanti dei gatti, ma per chiunque abbia una cuore. Come chi ha raccontato l’accaduto, in lacrime per quanto appena visto senza poter fare nulla.

Purtroppo il gattino ferito si trovava in un punto pericolo, dietro la curva in un punto molto transitato, rendendo impossibile il soccorso in sicurezza.

Purtroppo spesso si vedono i corpi di gatti sull’asfalto o ai bordi delle strade, morti dopo essere stati colpiti da un’auto. Forse al povero gattino, vista la gravità delle ferite che sembrava aver riportato, è andata ancora peggio.

(foto d’archivio)