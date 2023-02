Gal Valle Umbra, ecco la strategia per il futuro

Incontro a Foligno con le aziende e le realtà associative

Dopo gli incontri di Spoleto e Foligno e l’intensa attività di concertazione con stakeholder pubblici e privati per raccogliere idee, necessità e fabbisogni dal territorio, inizia a delinearsi la proposta di strategia di sviluppo locale, per il periodo 2023-2027, del Gal Valle Umbra e Sibillini che, con la partecipazione al bando regionale in scadenza il 28 febbraio, si candida a essere soggetto attuatore delle politiche LEADER nell’Area omogenea della Dorsale appenninica meridionale in Umbria.

Gli obiettivi del Gal

Martedì 14 febbraio all’Oratorio del Crocefisso di Foligno, a confrontarsi con Pietro Bellini e David Fongoli, rispettivamente presidente e direttore del Gal Valle Umbra e Sibillini, c’erano Lorenzo Schiarea, presidente del Consiglio comunale di Foligno, e rappresentanti delle associazioni di categoria: per Confcommercio Umbria Rolando Fioriti e per Cia Umbria Ezio Palini. Questa volta il territorio coinvolto è stato quello più a nord dell’area omogenea e, come sempre, l’iniziativa pubblica è stata promossa in rete con diretta live stream su You Tube. Il presidente Schiarea, portando i saluti dell’amministrazione comunale, ha sottolineato come sia necessario, in questa fase storica, sviluppare la capacità di fare rete e quanto il lavoro del Gal Valle Umbra e Sibillini sia strategico in questo senso. “Abbiamo dato corso a questi incontri – ha commentato il presidente Bellini –, era nelle nostre intenzioni già prima che la pandemia interrompesse tutto. Oggi riprendiamo con una ragione ben precisa: è iniziata una nuova programmazione comunitaria per lo sviluppo rurale e siamo impegnati a mettere insieme una strategia che nasca dallo studio che stiamo conducendo nei territori e dal dialogo costruttivo con essi”. “Stanno emergendo importanti contributi e spunti – ha aggiunto Fongoli –. Le impostazioni progettuali che il Gal sta adottando sono strettamente connesse all’obiettivo di una programmazione integrata e sinergica con altri attori territoriali e con quanti più possibili strumenti di incentivazione. Questo per poter ottimizzare le azioni LEADER che già da sole potrebbero dare molto a un territorio, ma che, se integrate con l’importante azione dello Sviluppo rurale a regia regionale e affiancate ad altri strumenti, potrebbero con certezza andare a colmare quel divario tra centri urbani e aree marginali che da anni limita i nostri territori rurali”.