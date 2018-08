Gaia Gattavecchi di Castiglione del Lago è Miss Umbria 2018

Finalissima regionale ieri sera a Perugia del 79° Concorso Nazionale Miss Italia per la regione Umbria. In una gremitissima Piazza IV Novembre, nello splendido scenario della scalinata diPalazzo dei Priori, Gaia Gattavecchi, 18°enne studentessa di Castiglione del Lago, si è aggiudicata il prestigioso titolo di Miss Umbria 2018. Gaia in precedenza, nella Finale regionale di Bettona, aveva vinto il titolo regionale di Miss Equilibra 2018 che pertanto, a termini di Regolamento, ha ceduto a Giada Ascani, 19 anni di Assisi, prima delle seguenti della classifica di Miss Umbria 2018 non già detentrice di un altro titolo regionale. Assegnati anche i titoli regionali di Miss Cinema Umbria 2018 e di Miss Eleganza Umbria 2018 che sono stati rispettivamente vinti da Lucrezia Perelli, diciannovenne di Rieti studentessa universitaria a Perugia, e da Elisa Fiori, ventenne studentessa di Perugia.

Le quattro miss elette ieri sera completano così la squadra delle “ Magnifiche 8 “ che, in rappresentanza della Regione Umbria, parteciperanno alle prefinali nazionali di Jesolo, in programma a dal 3 all’8 settembre : Gaia Gattavecchi ( Miss Umbria 2018), Lucrezia Perelli ( Miss Cinema Umbria 2018), Elisa Fiori ( Miss Eleganza Umbria 2018), Benedetta Pettianari ( Miss Miluna Umbria 2018), Agnese Caldarelli ( Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2018), Giada Ascani ( Miss Cinema Umbria 2018), Sara Innocentini ( Miss Sport Umbria 2018), Giorgia Gregori ( Miss Sorriso Umbria 2018).

A Jesolo giungeranno 200 candidate elette nelle regioni; il numero delle candidate sarà ridotto gradualmente fino all’individuazione delle 30 ragazze che si contenderanno il titolo di Miss Italia 2018 domenica 16 settembre in diretta dagli studi televisivi di Milano della Infront Italy, la prestigiosa società di sport marketing che da quest’anno gestirà la produzione, in collaborazione con la Miren della patron del Concorso Patrizia Mirigliani, delle due prime serate in onda il 16 e il 17 Settembre su La7 condotte da Francesco Facchinettiche quest’anno sarà affiancato da Diletta Leotta.

Alla Finalissima di Miss Umbria 2018 hanno gareggiato ventiquattro finaliste regionali provenienti da varie località dell’Umbria, presentate da Margherita Praticò, Agente del Concorso per l’Umbria- già volto noto di Mediaset ed ex modella internazionale- e dirette dal regista Mario Gori ; le miss, rese ancor più belle grazie all’Accademia del Make Up di Perugia, si sono esibite in quattro differenti momenti moda: in abito pret’a porter by Balu, in costume da bagno, in abito elegante con gioielli Miluna e con il tradizionale body verde da gara.

Madrine della serata sono state tre ex Miss Umbria: Rebecca Antonini (2013), Sofia Pompei (2016) e Monica Bertolucci (2017)

La manifestazione è stata organizzata dalla Delta Events, nuova agenzia esclusivista da quest’anno del Concorso Miss Italia per la Regione Umbria, con il patrocinio del Comune di Perugia,ieri sera rappresentato dall’assessore Cristina Bertinelli che ha presieduto la Giuria, composta, tra gli altri, dall’On.Catia Polidori, già vice ministro dello Sviluppo Economico, dal fotografo di moda Emanuele Tetto, dai look maker Lello Sebastiani e Francesco Termine, dall’organizzatore di eventi di alta moda Riccardo Gubiani e dal noto chef Bruno Brunori.

Questo il verdetto finale dei giurati per Miss Umbria 2018 :

1° classificata Miss Umbria 2018 Gaia Gattavecchi, al secondo posto Lucrezia Perelli, al terzo Benedetta Pettinari, quarta Giada Ascani, quinta Sara Innocentini e 6° classificataGiorgia Gregori.

