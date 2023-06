Futsal, Atletico Foligno scrive storia: è serie A

Impresa storica per le ragazze di calcio a 5 che hanno conquista la promozione

Impresa storica per l’Atletico Foligno di calcio a 5 che sabato e domenica scorsi hanno conquista la promozione. Sabato e domenica si sono svolti a Salsomaggiore le finali play off di serie A2 di calcio a 5 che hanno visto l’Atletico Foligno prima prevalere sul Napoli sabato e poi prevalere sul Pero domenica nella finale per la promozione nella massima serie femminile. Risultato storico arrivato vincendo la finale ai rigori dopo una partita vibrante, infinita, piena di emozioni in cui le ragazze hanno dato tutto, testa, cuore e anima.

La partita

Incontro equilibrato in cui Foligno parte bene costruendo per primo due palle gol prima con Bisognin poi con Pellegrino a tu per tu con Lanza che chiude bene la porta. Il Pero non molla un centimetro e addirittura passa in vantaggio al 9′ con Moresco che riesce a dare la zampata vincente dopo una serie di rimpalli al limite dell’ area. Il Foligno non ci sta e dopo 3 minuti, su pressing in raddoppio, Pellegrino e Ferroni riconquistano palla all’altezza del calcio d’angolo, giro palla veloce, Narcisi mette una gran palla tesa sul secondo palo e Corboli riporta il risultato in parità con una splendido gol al volo dal secondo palo. Il pareggio da la scossa e 30 secondi dopo sempre capitan Narcisi conquista palla in difesa in anticipo e palla al piede si fa tutto il campo inarrestabile arriva davanti a Lanza e porta in vantaggio il Foligno. Il Pero stordito viene salvato dai legni, prima la traversa nega il gol ancora a Narcisi e poi il palo salva Lanza su tiro velenoso di Bisognin. Il Foligno spinge ma al 17′ arriva il quinto fallo che condiziona gli ultimi minuti e a 47 ” dal riposo arriva il tiro libero per il Pero : Ribeiro in battuta contro Proietti che salva il risultato con freddezza parando un tiro non irresistibile. Negli ultimi secondi del primo tempo ancora Narcisi,su azione personale, getta nel panico la difesa del Pero, mette in mezzo, ma la palla passa a metà tra Pegrino e Ferroni e sfuma il 3 a 1.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo è ancora il Foligno a cercare il gol ma trova sempre Lanza pronto a chiudere la porta, arriva inevitabilmente un calo fisico delle ragazze di Bettelli e il Pero riprende fiducia e spinge. Al 14′ arriva il pareggio con Marsili che spalle alla porta riceve palla riesce a girarsi battendo Proietti, 2 a 2. Il Foligno soffre, tutte le ragazze sono visibilmente stanche, cala anche la lucidità e quando arriva l’occasione per riportarsi in vantaggio, Bisognin all’altezza del dischetto servita da Narcisi perde l’attimo e non riesce a realizzare. Ci provano poi da fuori prima Narcisi su punizione che sfiora il palo e Pellegrino con bordata parata da Lanza. Il gol non arriva e il Pero non sta certo a guardare e prima il palo salva il Foligno su tiro a botta sicura di De Oliveira, poi un doppio intervento di Proietti salva il risultato a pochi secondi dalla fine e si va ai supplementare.

Il primo tempo supplementare inizia male per le cinghialette, nonostante la stanchezza evidente il Pero affonda il colpo con De Oliveira che da posizione defilata rimettendo palla in area trova la schiena di Bisognin per un autogol su cui Proietti spiazzata non può far nulla . Non si fa in tempo a riprendere il gioco che ancora un colpo di scena segna questa memorabile partita: sesto fallo commesso dal Pero, tiro libero per il Foligno, Bettelli fa entrare Corboli per batterlo, gran botta, Lanza para, Pellegrino si avventa sulla ribattuta e gonfia la rete, pareggio. Ancora un tiro libero pochi secondi dopo per il Foligno, ancora Corboli e questa volta la traversa e poi Lanza in parata negano il gol. Ad 1′ e 25″ dalla fine del primo tempo supplementare Bisognin viene espulsa per doppia ammonizione e il Foligno resiste in tre con i denti, il cuore e una gamba sola, all’assalto del Pero. Nel secondo tempo supplementare entrambe le squadre sono esauste ma non mollano, ma da una parte Proietti protegge bene la porta, dall’altra il Foligno non riesce a sfruttare un altro tiro libero e si va ai rigori!!! Il resto è storia, la compagine del Pero sbaglia due rigori mentre per il Foligno in sequenza: Paggi rompe il ghiaccio, Pellegrino trasforma in sicurezza, Ferroni di un soffio fuori, Corboli di potenza gonfia la rete e in fine Magnini Martineau scatena l’entusiasmo con una bordata sotto il sette. Finisce 7 a 5 e il Foligno vola in serie A. A dieci anni dalla fondazione della squadra l’Atletico Foligno vive il sogno e scrive la storia del Futsal Nazionale.

Atletico Foligno: Proietti, Narcisi, Ferroni, Pellegrino, Bisognin; G. Ricci, Paggi, Magnini, Aouaj, Corboli, C. Ricci, Santi.

All.: Bettelli, Santoni ( s.All.)

Pero: Lanza, Annese, Ribeiro, Salmeri, De Oliveira; Pugliese, Attanasio, Moresco, Gulli, Piccolo, Marsili, De Stefano. All.: De Oliveira.

Arbitri: Ghetti di Bologna, Mitri di Albano Laziale

Reti:

9’14” pt Moresco(P)

12’21” pt Corboli(F)

12’59” pt Narcisi(F)

13’16” st Marsili(P)

2’28”pts aut.Bisognin(P)

2’37” pts Pellegrino(F).

Sequenza rigori: Paggi (F) gol, Salmeri (P) gol, Pellegrino (F) gol, Ribeiro (P) fuori, Ferroni (F) fuori, Attanasio (P) fuori, Corboli (F) gol, Gulli (P) gol, Magnini (F) gol.