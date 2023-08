Furto in piattaforma, presi di mira impianto audio e altro materiale per gli spettacoli - Tuttoggi.info

Non è la prima volta che la struttura viene colpita dai ladri "Gesto gravissimo e irrispettoso ai danni di un luogo aperto alla comunità"

Ancora un furto ai danni della Piattaforma, centro di cultura e vita associativa di Umbertide. Il colpo è avvenuto nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 agosto e ad essere presi di mira sono stati soprattutto l’impianto audio e altro materiale di cui la struttura era stata dotata nell’ambito del progetto di riqualificazione.

Nello specifico sono stati rubati un mixer digitale Behringer X32 Compact, uno stand per mixer X, un borsone con 6 aste microfoniche, due stativi/pali per subwoofer, quattro fari led atomic cube 2004, un avvolgicavo a rotolo e un cavo di 50 metri.

“Purtroppo è successo di nuovo, siamo costretti a dover denunciare una nuova infrazione ai danni della Piattaforma e della vita associativa che ci gira intorno – hanno dichiarato i gestori del Cinema Metropolis, che in estate danno vita a vari eventi proprio in Piattaforma – Un gesto gravissimo e irrispettoso ai danni di un luogo aperto a tutta la comunità. Questo furto colpisce al cuore un progetto di recupero di questo luogo storico, che negli ultimi due anni ha permesso a varie realtà di realizzare eventi di altissimo livello”.

“Oggi la delusione e la rabbia sono forti – aggiungono – ma il nostro lavoro continua, quindi vi invitiamo a passare in Piattaforma durante la Fratta dell’800 per la sonorizzazione dei primi film muti di fine Ottocento (tutte le sere dalle 21.30); inoltre per la fine di settembre insieme al collettivo Becoming X abbiamo previsto la realizzazione di un nuovo design per il mitico cerchio del Playground della Piattaforma, una nuova opera di street art, dopo quelle di Millo e di Alessandro Baronciani”.