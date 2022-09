Furto al distributore automatico, denunciato 48enne - Tuttoggi

Infatti, in breve tempo, gli investigatori sono riusciti a risalire all’autore del furto – un cittadino italiano, classe 1974 – residente fuori regione e gravato da numerosi precedenti di polizia. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.Nei suoi confronti, inoltre, sono state avviate le procedure amministrative finalizzate all’emissione del foglio di via obbligatorio.