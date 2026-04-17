Viola il divieto di avvicinamento alla moglie: 44enne arrestato - Tuttoggi.info

A seguito della segnalazione al Numero Unico di Emergenza, la Polizia di Perugia ha arrestato un uomo per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il 44enne, gravato dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, si è presentato presso l’abitazione della moglie e ha iniziato a richiamare la sua attenzione dalla strada. La vittima, allarmata dalla presenza dell’uomo, lo ha invitato ad andare via ma vista la sua insistenza, spaventata, si è vista costretta a richiedere l’intervento della Polizia di Stato.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno trovato l’uomo ancora in prossimità dell’abitazione della vittima. Dagli accertamenti, è emerso che il 44enne risultava gravato anche dalla misura dell’ammonimento del Questore di Perugia, emessa nel 2022 in seguito alle violenze domestiche perpetrate ai danni della moglie.

Per questo motivo, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per la violazione della citata misura cautelare e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.