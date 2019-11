Furto a Taverne, recuperata la merce

E’ stata recuperata dalla polizia locale di Corciano la merce rubata in un esercizio commerciale di Taverne di Corciano. La merce è stata riconsegnata al proprietario.

Gli uomini del comandante Maccari sono stati particolarmente impegnati in attività di repressione della microcriminalità, oltre che per limitare le violazioni al Codice della strada. Nell’ultimo periodo, infatti, sono stati inoltre eseguiti controlli finalizzati in particolar modo alla prevenzione e repressione di quei fenomeni di microcriminalità e degrado che interessano luoghi pubblici come parchi, giardini e centri commerciali, luoghi dove, di frequente, avviene il ritrovo di persone appartenenti alle fasce più deboli della popolazione, quali anziani e bambini.

Nella zona di Mantignana, inoltre, è stato fermato alla guida di un’autovettura un uomo di nazionalità albanese che, in base agli accertamenti svolti, risultava trovarsi irregolarmente sul

territorio dello Stato. Lo stesso, pertanto, veniva accompagnato presso l’ufficio stranieri della Questura di Perugia e deferito alla competente Autorità giudiziaria.

