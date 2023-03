Furti e danni nella notte nelle auto parcheggiate, si controllano i video

Vetri spaccati, poi una volta dentro hanno rubato soldi e vestiti e fatto danni

Furti e danneggiamenti, nella notte, in diverse auto parcheggiate in via Fausto Luciani; via Strozzacapponi; via Annibale Angelini e via Dell’Armonia. In particolare, sono state prese di mira quattro auto di grossa cilindrata.

Rotti i finestrini, una volta entrati all’interno dei veicoli, i ladri avevano asportato il volante. In un caso, avevano sottratto anche denaro e indumenti.