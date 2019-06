Furgone Vus in fiamme sulla Tuderte | Foto e video

share

Traffico in tilt e un denso fumo nero che ha avvolto la zona a causa di un furgone della Vus in fiamme lungo la strada provinciale 451, la Tuderte, a metà pomeriggio di giovedì. L’incendio ha interessato il mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti nel tratto tra Castel Ritaldi, Montefalco e Giano dell’Umbria, nei pressi di Bivio Moscatini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto ed i carabinieri. Disagi per la viabilità e per gli abitanti della zona, fino a quando l’incendio non è stato spento, ma nessuno sarebbe rimasto ferito.

share

Stampa