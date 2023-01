Furgone con 6 persone si ribalta in autostrada, c'è un morto | Chiuso tratto Orvieto - Orte - Tuttoggi

Attualmente è stato chiuso il tratto di autostrada tra i caselli di Orvieto e di Orte in direzione nord. Autostrade per l’Italia segnala che all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda in aumento. Chi viaggia verso Firenze deve uscire ad Orte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Orvieto. Oppure per le lunghe percorrenze e a uscire ad Orte seguire le indicazioni per la superstrada E45 in direzione di Perugia, percorrere il raccordo Siena-Bettole e rientrare in autostrada a Valdichiana. Sul posto sono presenti vigili del fuoco di Orvieto, polizia stradale, 118 e personale di Autostrade per l’Italia.

(articolo in aggiornamento)