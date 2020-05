Funerali Pier Paolo Filippini, l'ultimo saluto di Gubbio tra musica e dolore - Tuttoggi

Erano in tanti questa mattina (sabato 30 maggio) i presenti, al parco della Vittorina di Gubbio, per i funerali di Pier Paolo Filippini, il 40enne restauratore ritrovato morto sulle montagne del Friuli dopo una tragica caduta durante un’escursione.

La musica protagonista

L’ultimo saluto è avvenuto in forma laica nel segno del ricordo e della musica, uno dei grandi amori del ragazzo. Eloquente l’inizio della cerimonia con il suono dell’armonica e melodie jazz, sottolineati sempre dagli applausi.

Tanti presenti ai funerali

Oltre ai tanti amici e conoscenti, che hanno preso la parola per esprimere un pensiero o un ricordo, c’erano anche molte persone legate al padre Luigi, presidente dell’associazione Tamburini “Giuseppe Albini” (di cui faceva parte anche Pier Paolo) e direttore artistico della rassegna Jazz “Gubbio No Borders”, e alla madre Maria Clara Pascolini, insegnante ed ex vicesindaco della città.

Un tamburo e palloncini bianchi

Proprio accanto alla bara bianca, simboli di quello spirito d’artista e dell’uomo puro e buono che Pier Paolo è stato in vita, sono stati messi anche un tamburo e alcuni palloncini (anch’essi bianchi, poi lanciati in volo), portati sul feretro proprio dagli alunni della madre.