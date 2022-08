Fuggono tra i banchi del mercato alla vista della Polizia, entrambe avevano precedenti per furto - Tuttoggi

Gli agenti hanno fermato e denunciato una 29enne "esperta" di furti con la "tecnica dell'abbraccio" e già gravata dal divieto di ritorno nel Comune di Città di Castello | Per l'altra donna (30enne) è stata avviata la procedura proprio per quest'ultimo provvedimento

Mattinata di mercato movimentata quella di giovedì scorso (11 agosto), a Città di Castello, dove due giovani donne, appena viste le pattuglie di Polizia impegnate nei controlli di vigilanza, si sono subito allontanate in tutta fretta verso i vicoli del centro.

Gli agenti, insospettiti da questo strano atteggiamento, le hanno raggiunte e fermate. Entrambe, rispondendo in modo vago alle domande delle forze dell’ordine, hanno fatto sorgere dubbi anche in merito alle generalità dichiarate e sono quindi state accompagnate negli uffici del Commissariato per l’identificazione.