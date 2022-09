Sposta le transenne autonomamente, poi intervengono polizia e tecnici di Ase e Vus per riparare la perdita

Fuga di gas, chiusa una via del centro fino al ripristino. Gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Spoleto, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti in via Mameli, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava spostando le transenne posizionate per interdire l’accesso al vicolo San Matteo.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno preso contatti con l’uomo – un cittadino italiano, classe 1956 che ha raccontato agli operatori di aver spostato le transenne per verificare se fosse in atto una fuga di gas proveniente dai contatori presenti nel vicolo.