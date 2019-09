Frontale tra due auto a Santo Chiodo di Spoleto, due le persone ferite

share

Attimi di paura in località Santo Chiodo a Spoleto, quando nel pomeriggio due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, in un frontale decisamente violento.

Sul posto è dovuta intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere contorte uno dei conducenti coinvolti, una ragazza del posto, mentre nell’altra vettura è rimasto coinvolto un anziano. I due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 che ha poi deciso il trasporto in ospedale per entrambi, per le osservazioni del caso, non essendo comunque i due in gravi condizioni.

share

Stampa