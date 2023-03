Frontale a San Marco, deceduta la donna rimasta ferita - Tuttoggi

La signora 77enne era ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria della Misericordia, l'incidente era avvenuto sabato scorso (4 marzo)

Non ce l’ha fatta la donna rimasta coinvolta nel tremendo frontale di sabato scorso (4 marzo), in via di Porta Romana, a San Marco di Gubbio, tra la rotonda e l’uscita Gubbio est della variante.

La signora, 77 anni, si è spenta all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dov’era ricoverata in terapia intensiva, in prognosi riservata, a causa dei politraumi riportati nell’incidente.