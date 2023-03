Frontale tra auto a San Marco, conducenti in ospedale - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto in via di Porta Romana, una donna è stata estratta dall'auto con l'aiuto dei vigili del fuoco

Brutto frontale questa mattina (4 marzo) in via di porta Romana, tra la rotonda di San Marco (frazione di Gubbio) e l’uscita Gubbio est della variante.

Poco prima delle 11 le due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate, riportando seri danni alla parte anteriore. Entrambi i conducenti – un uomo e una donna – sono rimasti feriti: quest’ultima è stata estratta dall’auto con l’aiuto dei vigili del fuoco.