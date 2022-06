Frontale nell'assisano, tre feriti - Tuttoggi

Auto distrutte e tre persone ferite in ospedale

Frontale nell’assisano tra due auto: tre le persone ferite, tra cui – secondo le prime informazioni – anche un bimbo, che avrebbe riportato traumi a una gamba; due persone sono ricoverate a Perugia, la terza – in condizioni non gravi – a Perugia. Distrutte le vetture e si indaga sulle cause del sinistro.

Secondo le prime informazioni, poco dopo le 20 i vigili del fuoco di Assisi, un’ambulanza del 118 e i carabinieri della compagnia assisana diretta dal capitano Vittorio Jervolino è intervenuta per incidente stradale, un frontale, sulla provinciale 248 tra Palazzo e Petrignano. Intervenuto anche personale del comune per ripristino palo dell’illuminazione.