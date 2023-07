Frecce tricolori: spettacolo per i cento anni dell’Aeronautica

Foligno unica tappa umbra dei festeggiamenti nazionali per i 100 anni dell'Aeronautica

Foligno si veste a festa per il compleanno dell’Aeronautica. La città della Quintana è infatti l’unica tappa umbra dei festeggiamenti, che verranno celebrati con l’esibizione della Pattuglia acrobatica. Tutto è pronto, il conto alla rovescia è partito per il prossimo 6 agosto, quando i cieli sopra l’Aeroporto saranno attraversati dallo spettacolo.

Le istituzioni e i partner

Oggi in Comune la presentazione ufficiale degli appuntamenti nominati “Foligno Airshow” e promossi dal Comune di Foligno, sostenuti da Fondazione Carifol e Oma Tonti Spa (che pure festeggia 75 anni) e organizzati dall’Aeroclub Foligno. La manifestazione si fregia anche del Patrocinio del Comune di Foligno, del Patrocinio della Regione dell’Umbria, della collaborazione con l’Aeroclub d’Italia. Un percorso che, partendo dalle origini, proietta verso il futuro. A presentare gli eventi il sindaco Stefano Zuccarini, l’assessore al turismo, Michela Giuliani, il presidente dell’aeroclub, Lucio Reato, la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Monica Sassi, Umberto Tonti (Oma), Riccardo Nalli (Enac), il colonnello Martino Marino (Aeronautica Militare).

La mostra

Si parte venerdì 28 luglio con l’inaugurazione della mostra fotografica “Cento anni dell’Aeronautica militare 1923 – 2023”. La mostra vuol raccontare – obbligati a scegliere tra moltissimi eventi trascorsi alcune delle tappe di questi cento anni. Un racconto grafico, una “linea del tempo” in cui le immagini d’archivio sono trattate in modo evocativo, e non solo come austeri fotogrammi di storia. Un percorso avvincente che, partendo dalle origini, ci proietta verso il futuro, con l’obiettivo di essere ancora più rilevanti nel dominio che ci compete, quello aerospaziale.

I cimeli storici

Da venerdì 4 a domenica 6 agosto l’esposizione di cimeli storici in piazza della Repubblica. Ci saranno: un Velivolo della Seconda Guerra Mondiale Macchi Castoldi 205 Veltro (Sigla MC 205V); Simulatore di volo velivolo MB339 PAN; Abitacolo velivolo MB339 PAN (Cockpit); 2 Stand Aeronautica Militare.Sabato 5 e domenica 6 Agosto – Aeroporto G. Franceschi di Foligno l’Airshow. Il 5 agosto le prove generali e lo spettacolo il 6.

Frecce tricolori, prima anche il sindaco

Le esibizioni saranno dalle 16 alle 18.30: Eli – CSAR A.M. Passaggio Bandiera ed Inno Nazionale; Eli – CSAR A.M; Simulazione di evento di recupero e soccorso a piloti HAG Rossetto; Passaggio di velivoli storici C – 26 Team (Pilota – Capo Formazione – M. Poggi); Voltige in formazione con aerei C – 26 Elicottero – UH – 169 A – Guardia di Finanza; Esibizione: Aereo Biplano Pitts II (Pilota A. Canetto); Acrobazia Elicottero – A109Nexus – Carabinieri; Esibizione Elicottero – (in attesa di indicazione) – Polizia; Esibizione Blue Voltige – Pattuglia con 2 motoalianti Fournier (Capo Formazione Fabio Iannaccone); Voltige Pattuglia Fly Team Roma con 4 velivoli Tecnam P2002 Sierra (Capo Formazione Antimo De Rosa); Voltige Andrea Pesenato Campione Italiano Categoria Avanzata e Free Style aereo CAP – 231; Acrobazia Pattuglia Yak Italia con tre aerei Yak 52 (Capo Pattuglia Carlo Mariani); Acrobazia Aliante Acrobatico (Pilota Stefano Zuccarini – Vice Campione Italiano Categoria Libero Artistico); Acrobazia Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori “ Esibizione.

L’accesso a tutti gli eventi è gratuito. Per l’aeroporto sarà contingentato e non potranno entrare più di 6mila persone per ragioni di sicurezza. Nell’area esterna allo scalo saranno in vigore, nei prossimi giorni, provvedimenti per la viabilità e la sosta.