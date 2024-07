Frazione senza acqua più volte, la denuncia del sindaco - Tuttoggi.info

"E' successo negli ultimi giorni, almeno in tre o quattro occasioni, che i rubinetti siano rimasti completamente a secco lasciando senza il servizio circa 300 persone fra abitanti della frazione e dimoranti estivi"

Il Sindaco di Guardea Giampiero Lattanzi ha diffuso una nota sui problemi idrici nella frazione di Frattuccia, informando di aver scritto anche al Servizio idrico e all’Aman. Di seguito il comunicato:



“Con il ritorno dell’estate si ripropone purtroppo, con disarmante puntualità, la cronica mancanza della fornitura di acqua potabile nella frazione Frattuccia ripresentando situazioni che sembravano definitivamente superate. Si è verificato infatti negli ultimi giorni, almeno in tre o quattro occasioni, con l’ultimo week end, che i rubinetti siano rimasti completamente a secco lasciando senza il servizio circa 300 persone fra abitanti della frazione e dimoranti estivi. Questo nonostante l’impagabile impegno delle maestranze dell’Aman che cercano di fare l’impossibile per tamponare la cronica e più volte segnalata mancanza di programmazione di interventi strutturali che portino in via definitiva alla risoluzione del problema.



Al danno si aggiunge la beffa della carenza nella carenza del servizio di emergenza autobotti che in passato riusciva a sopperire a situazioni di criticità assolute e che a seguito delle ultime scelte ed affidamenti appare carente e non tempestivo negli interventi, nei tempi e nei mezzi impiegati. L’acqua è un bene imprescindibile ed in giornate con temperature elevate quali quelle che si stanno registrando non è più tollerabile che intere frazioni restino senza servizio. L’ amministrazione comunale resta in attesa di una soluzione e si adopererà per assicurare ai cittadini di Frattuccia un diritto primario”.