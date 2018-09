Fratelli d’Italia Spoleto, nuova linfa per rinvigorire il Circolo cittadino

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Da lunedì 3 settembre Fratelli d’Italia Spoleto ha un nuovo direttivo che intende lavorare per la città, verso gli “altri e per gli altri”. E’ volontà del gruppo svolgere le attività già programmate su tutto il territorio comunale: Lavoro, Infrastrutture, Sicurezza , Sport e Cultura, Frazioni e Comprensorio, Sociale, Sanità, Commercio, artigianato, nonché promuovere iniziative rivolte al mondo dei giovani, in collaborazione con la neo sezione “Gioventù Nazionale”, “tendendo la mano” a collaborazioni con altre associazioni presenti sul territorio, laiche o religiose e istituzioni tutte.

Dal direttivo affiorano svariate personalità, che oltre alla propria esperienza professionale e culturale lasciano emergere, cosa di non poco spessore, quel carisma propositivo che è elemento caratterizzante di ogni organizzazione, accanto a questi onorevoli propositi, non mancherà il supporto del Consigliere comunale (FdI) Stefano Polinori, dei volontari e simpatizzanti che del veri e propri pilastri.

Sarà un Circolo attivo ed aperto – annuncia il coordinatore comunale Rosario Murro “la nostra sede in piazza Garibaldi un luogo fisico per riunirsi e riunire, così come sapremo utilizzare ogni strumento anche mediatico e virtuale per raggiungere i nostri concittadini e confrontarci con idee e proposte per la città. Saremo fieramente a disposizione di tutti, lontani però da personalismi e preconcetti”.

La generazione Atreju” – aggiunge Murro -, prende forma anche a Spoleto, secondo le direttive del presidente nazionale Giorgia Meloni “affiancando nuovi innesti a consolidate esperienze. Sarà nostra premura puntare, sul movimento Giovanile, perché sia palestra per una classe dirigente che di qui in avanti dovrà essere selezionata dai cittadini per rappresentatività e merito, seguendo ogni nuova attività con la stessa etica sociale che ha contraddistinto Fratelli d’Italia”.

Esecutivo cittadino: Rosario Murro (coordinatore comunale), Michele Leoni (vice-coordinatore), Elisabetta Federici (Segreteria /Tesoriere), Maria Grazia Catanzani (Ufficio Stampa), Silvia Boschetti (Consulente Legale), Andrea Duranti (Sport-Cultura- Turismo), Luigi Battaglini (Infrastrutture e Lavori Pubblici), Franco Profili (Sicurezza), Christian Sotera (Frazioni e Comprensorio), Alessia Tilena (Igiene e Sanità), Giovanni Amadio (Caccia e Pesca), Fabrizio Cassoni (Lavoro – Aziende in Crisi), Simona Mari (Sociale-Rapporti con le Associazioni), Barbara Rosati (Ambiente e Territorio), Chiara Sabbatini (Commercio/Artigianato), Andrea Donati, Lorenzo Lillacci, Andrea Alessandro Verdiani (Gioventù Nazionale).

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa