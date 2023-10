Frassica: "Hiro sequestrato a Spoleto, so chi lo tiene". Polizia a Piazza Campello | Raddoppia ricompensa | Video - Tuttoggi.info

Terminate le riprese di Don Matteo 14, Nino Frassica lascia Spoleto ma con la moglie lancia pesanti accuse

Nino Frassica torna su Instagram per un nuovo, accorato appello affinché chi ha notizie del suo gatto Hiro gliele fornisca quanto prima. Disposto ad aumentare la ricompensa per chi glielo riporterà da 5.000 euro (che era stata poi revocata) a ben 10mila euro.

Ma il popolare attore, il maresciallo Cecchini nella fortunata serie “Don Matteo” della Lux Vide, non alza solo la posta economica. Ma punta il dito, insieme alla moglie Barbara Exignotis, contro una coppia di anziani che terrebbero sequestrato il loro gatto, indicando anche il luogo dove vivono, nella centralissima Piazza Campello.

Accuse tutte da dimostrare. Perché la coppia non ha finora sporto denuncia alle forze dell’ordine, né fornite le prove che direbbe di avere. Più pacato l’attore: “Hiro è trattenuto in una casa di piazza Campello, a Spoleto. Abbiamo fatto di tutto per farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che, una volta tornati a Roma, possano rilasciarlo”.

A dir poco furente, almeno a leggere ciò che scrive, la Exignotis che lancia accuse e giudizi pesantissimi: “Non ci fanno entrare. È un gatto per loro, non un bambino. Il nostro Hiro non è scappato, è questo il punto. Le abbiamo provate tutte e quando abbiamo scoperto che lo avevano questi due pazzi abbiamo provato di tutto. Comunque abbiamo prove a sufficienza. Queste persone sono malate. Accumulatori di gatti belli. Sappiamo chi sono e siamo stati anche a casa loro una volta e ho trovato i peli di Hiro. Quasi tutti sanno e non parlano“.

Quando siano entrati a casa dei due anziani non lo dicono.

Alcuni testimoni oculari però riferiscono a Tuttoggi che nel pomeriggio di ieri, 26 ottobre, Frassica, certo di sapere dove si trovasse Hiro, ha richiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato a Piazza Campello. Un intervento che però avrebbe dato esito negativo e che sembrava avesse raffreddato gli animi.

Nei giorni successivi alla scomparsa di Hiro la coppia di attori aveva puntato l’indice su una vicina di casa.

Indubbiamente la scomparsa del gatto sta mettendo a dura prova i proprietari, legatissimi a Hiro. Ma le loro uscite sui social non stanno facendo un gran servizio alla città visto che sotto i post si accavallano commenti sprezzanti dei follower contro la comunità spoletina. Qualche facinoroso ha anche proposto di ritrovarsi in Piazza (dove di abitazioni ce ne sono davvero poche e non sarebbe difficile individuare una coppia di anziani).

Per non parlare di quanti hanno avuto l’indice puntato contro. Tanto è vero che, a quanto risulta a Tuttoggi, un noto studio legale starebbe valutando una azione legale.

Una situazione che sta creando non qualche imbarazzo tra le varie parti, pubbliche e private.

