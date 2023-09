Nino Frassica ha perso il gatto Hiro a Spoleto | L'appello preoccupato "Ricompensa di 5mila euro" - Tuttoggi.info

La notizia sta facendo rapidamente il giro della città. Molti cittadini si sono messi all'opera per ritrovare il felino

Nino Frassica, noto per il suo inconfondibile senso dell’umorismo, questa volta fa notizia per un appello decisamente diverso. Attraverso un messaggio sui suoi social, ha chiesto ai tanti ammiratori e spoletini che lo seguono di aiutarlo a ritrovare il suo amato gatto Hiro, scomparso da questa mattina – 26 settembre – a Spoleto.

Dettagli sull’appello e la ricompensa

Nel suo messaggio, Frassica ha descritto la situazione con un tono preoccupato: “Sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso, non lo troviamo da questa mattina“. Il famoso attore, molto legato al suo animale di compagnia, ha sottolineato anche che il micio ha un microchip e offerto una generosa ricompensa di 5.000 euro a chi sarà in grado di riportarglielo.

Nel primo commento al post il comico, noto anche per i suoi scherzi, ha anche aggiunto che si tratta di una situazione reale e non di una finzione, facendo appello all’aiuto dei cittadini.

La voce corre veloce e la comunità si mobilita

Subito dopo l’appello, numerosi messaggi di solidarietà e affetto sono arrivati dal web, con molti suggerimenti per facilitare il ritrovamente, mentre alcuni follower si sono preoccupati per il possibile furto dell’animale.

La notizia della scomparsa di Hiro sta facendo rapidamente il giro della città. Molti cittadini si sono messi all’opera e si sono mossi alla ricerca del felino. La zona della ricerca sarebbe principalmente concentrata nell’area del centro storico limitrofa alla Chiesa di Santa Eufemia.

Il link del post:

Don Matteo e la città di Spoleto

La scomparsa di Hiro arriva in un momento in cui la città di Spoleto è di nuovo al “centro del set” per le riprese della quattordicesima edizione della storica serie “Don Matteo”, in onda su RAI Uno, di cui Nino Frassica è uno degli storici protagonisti nei panni del maresciallo Cecchini. Per questo l’attore e il micio da quale pare non si separi mai durante i suoi spostamenti di lavoro, si è nuovamente trasferito nella Città del Festival. Insieme a lui tutto il cast, per un’edizione, la prima in cui non dovrebbe più apparire Terence Hill che ha vestito i panni lo storico “Don in bicicletta” per quasi 13 anni, oggi ormai interpretato da Raul Bova.

La speranza è che Hiro, venga presto ritrovato o che alla fine si tratti solo di una “Frassicata”.